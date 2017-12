Redes sociais zoam Muralha por 'corrente', mas ela é completamente fake

Nem quando a temporada do futebol brasileira termina, o Muralha fica tranquilo. Nesta quinta-feira, 21, surgiu uma publicação nas redes sociais atribuindo ao goleiro do Flamengo uma suposta discussão com um usuário do Instagram.

Na ocasião, o usuário "@muralha" recebe uma mensagem do "@muralha37" pedindo para que ele trocasse sua nome na rede social. O primeiro, no entanto, se recusa a mudar, alegando ser seu sobrenome e que o usa em todos os seus perfis na internet. Logo em seguida, o fake do goleiro do Flamengo diz: "Amigo, terei que fazer uma corrente então pra tirar seu Instagram do ar. Desculpa mas é a única solução".

Assim que a conversa caiu na internet, muitas pessoas passaram a criticar o goleiro. O detalhe, no entanto, é o que real goleiro do Flamengo não tem uma conta no Instagram. Uma rápida busca na plataforma mostra que todos os perfis atribuídos a ele são falsos. Além disso, no perfil da mulher do jogador, Tayrine Seifert, não há qualquer marcação, comentário ou curtida de Muralha.

Outro detalhe é que o perfil "@muralha37", que teria se passado pelo goleiro, agora se apresenta com a foto de outro jogador.