Reforço de R$ 165 milhões estreia pelo United com bolada no rosto de fã

Anunciado na última segunda-feira, o volante Nemanja Matic fez, nesta quarta, seu primeiro jogo com a camisa do Manchester United. Porém, apesar da vitória sobre a Sampdoria e da atuação segura, não são só boas recordações que o sérvio guardará desse dia. Depois de uma disputa de bola, o atleta acertou um chute no rosto de uma torcedora.

Tudo aconteceu depois de Matic roubar uma bola e, para tentar evitar que ela saísse de campo, ele correu e, como não a alcançou, acabou chutando em direção à arquibancada. Porém, ele provavelmente não esperava que ela fosse pegar certa altura, acertando o rosto de uma fã. Prontamente após o chute, o volante se dirigiu à torcedora, pedindo-lhe desculpas e sendo aplaudido pela torcida presente ao estádio em Dublin, na Irlanda.

JESUS, Matic acertou sem querer a torcedora na arquibancada, ele foi lá pedir desculpa a ela. — Red Devils BR (@ILoveUnitedBR) 2 de agosto de 2017

Matic é o terceiro reforço já anunciado pelo United para a próxima temporada. Ele, que estava no Chelsea e custou 44,7 milhões de euros (R$ 164,9 milhões), se juntou ao zagueiro Victor Lindelof e ao atacante Romelu Lukaku.