'Regenerado', Felipe Melo solta o verbo em entrevista após vitória sobre o Peñarol

O meia Felipe Melo, do Palmeiras, soltou o verbo em entrevista ao SporTV depois da vitória sobre o Peñarol pela Libertadores na noite de quarta-feira, 12. Melo acusou o atacante do Peñarol, Gastón Rodriguez, de chamá-lo de "macaco" durante a partida.

"Sou preto mesmo. Ele deve ter tido algum problema. A mulher deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim", disparou.

Quando perguntado se faria uma denúncia contra Gastón, o volante disse que não, que isso é algo que vai além do futebol e que, se isso tivesse acontecido tempos atrás, antes de ter sido "regenerado por Deus", teria dado um soco no jogador do Peñarol.

"Se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava e dava um socão, alguma coisa assim. E o cara era moreno, escuro. [Se fosse] na época da escravidão, ia tomar chibatada igual a mim."

Assista ao vídeo:

No Facebook, Felipe Melo postou um vídeo em que diz ter perdoado o autor do comentário. "O perdão é bíblico", disse o jogador.