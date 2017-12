'Rei dos clássicos'! Atlético de Madrid é zoado nas redes: 'Jô não está no mercado'

A derrota por 3 a 0 do Atlético de Madrid para o Real Madrid na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões deixou a equipe de Simeone bem longe da final da maior competição de clubes do mundo. Uma das soluções para reverter o marcador no jogo de volta poderia ser a contratação de Jô, que, em cinco clássicos com a camisa do Corinthians na temporada, marcou cinco gols. A possibilidade, porém, foi descartada pelo clube paulista.

E vale avisar o @atleti: Jô não está disponível no mercado. Não adianta vir atrás dele pra virar o clássico. pic.twitter.com/NJrNiSNN1R — Corinthians (@Corinthians) 2 de maio de 2017

"E vale avisar o Atlético de Madrid: Jô não está disponível no mercado. Não adianta vir atrás dele pra virar o clássico", brincou o Corinthians através do Twitter, utilizando ainda o meia Rodriguinho, apontado como a "inspiração" de Cristiano Ronaldo, que marcou três gols na partida desta terça.

Como dá para perceber com essas brincadeiras, o clima no Corinthians é ótimo com sua torcida. O time venceu a Ponte Preta por 3 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e está muito perto de ser campeão estadual mais uma vez em sua história.