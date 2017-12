'Rei dos Clássicos', Jô é o Fera da rodada da 4ª rodada do Brasileirão

Com seis gols em seis clássicos em 2017, Jô não apenas é o Rei dos Clássicos do Corinthians, como também, o Fera da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi fundamental no Dérbi Alvinegro do último sábado, quando deu passe para o primeiro gol, de Romero, e ainda marcou o segundo, com um chute à la malabarista.

O atacante alvinegro foi o vencedor da enquete mais acirrada da campanha até agora, com 28%. Os outros três concorrentes, Victor, do Atlético-MG, Wellington Paulista, da Chapecoense, e Luan, do Grêmio, terminaram empatados com 24%.

Revelado pelo Corinthians em 2003, Jô é o jogador mais jovem a estrear pelo clube. Em sua primeira partida, tinha apenas 16 anos, três meses e 29 dias. Ele ficou no Parque São Jorge até 2005, quando foi para o CSKA Moscou.

Depois, rodou na Europa por Manchester City, em 2008 e 2009, Everton, de 2009 a 2010, ambos da Inglaterra, e Galatasaray, da Turquia, em 2010. De volta ao Brasil pela primeira vez, defendeu Internacional, entre 2011 e 2012, e Atlético-MG, de 2012 a 2015.

O atacante saiu do País novamente em 2015, para o Al-Shabab, dos Emirados Árabes, e para o Jiangsu Suning, em 2016.

Jô acertou seu retornou ao Corinthians em dezembro do ano passado e, desde então, tem sido titular absoluto no comando de ataque, principalmente nos jogos contra os principais rivais.

Quem foi o #Fera da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 6 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.