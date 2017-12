Renan Ribeiro luxa o dedo e ficará seis semanas fora dos campos

O goleiro Renan Ribeiro conseguiu sua primeira chance como titular com o técnico Pintado, mas bastou um lance no jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro para o jogador sofrer uma luxação do dedo da mão esquerda. O jogador foi rapidamente substituído pelo reserva imediato Denis, que seguiu até o fim da partida.

O arqueiro são-paulino já passou por cirurgia nesta segunda-feira e com o braço imobilizado, fica fora dos gramados por seis semanas. A previsão é de que retorne aos campos no final de janeiro, quando se inicia a Florida Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos que será usado pelo São Paulo como preparação para o ano de 2017.