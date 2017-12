Renata Fan compara Jô a ladrão e recebe inúmeras críticas na web

O principal assunto dos programas esportivos do Brasil continua sendo o polêmico gol de Jô marcado com o auxílio do braço no jogo entre Corinthians e Vasco. Pois no "Jogo Aberto" da TV Bandeirantes, a apresentadora Renata Fan talvez tenha se exaltado, já que comparou o atacante com um ladrão.

Durante a atração, Renata utilizou, para justificar que o erro de Jô é muito grave, uma história em que cita um ladrão que rouba uma joia e não admite o crime. Só depois que as imagens comprovam o furto é que o sujeito admite o erro.

Renata Fan compara Jô a ladrão. pic.twitter.com/h2lxYq80T5 — Teleco (@Teleco1910) 19 de setembro de 2017

Pela gravidade da fala, a apresentadora apssou a ser alvo de muitas críticas nas redes sociais. Confira algumas reações:

Oi @RenataBFan , se pra vc o @jo7oficial é igual a um ladrão de jóias, o que é então um falsificador de documentos para benefício próprio? — 2 pesos 2 medidas (@RodrigoMalagodi) 19 de setembro de 2017

Colorada aqui passando pra dizer que a Renata Fan NÃO NOS REPRESENTA! #JôProcessaARenataFan — bruna (@pieterswift) 19 de setembro de 2017

A Fiel ta em peso no Instagram da Renata Fan, não deixe de passar por lá também! #JôProcessaARenataFan pic.twitter.com/GVb67RZBXG — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) 19 de setembro de 2017

2017 e Renata Fan Que credibilidade essa mulher tem? É por causa de mulheres tipo ela que ninguém da moral pra mulher no futebol. https://t.co/OzDdX5RqTQ — thay (@thaymmarchiori) 19 de setembro de 2017

Renata Fan comparando Jo a um ladrão! Que grande profissional essa mulher heim!! #JôProcessaARenataFan — Vinicius ⚪⚫ (@ErickVi1910) 19 de setembro de 2017

@RenataBFan bonito é mandar documentos falsos pra Fifa não cair pra segunda por isso não gosto desta mídia hipócrita.#JoProcessaARenataFan — Edimar Costa (@edimarncosta) 19 de setembro de 2017

Aguardando pra ver se dessa vez a diretoria do @corinthians ouça os torcedores e cobre explicações da @RenataBFan.#JôProcessaARenataFan — Marcelo (@RohdeMarcelo) 19 de setembro de 2017