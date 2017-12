Renata Fan joga camisa do Corinthians no chão, é criticada e pede desculpas

A apresentadora de TV Renata Fan, do Jogo Aberto, na TV Bandeirantes, pediu desculpas à torcida do Corinthians ontem, um dia depois de ter atirado a camisa da equipe paulista ao chão para comemorar a classificação de seu time do coração, o Internacional, na Copa do Brasil.

O fato pegou muito mal e Renata foi "bombardeada" nas redes sociais por torcedores corintianos, o que motivou seu pedido de desculpas, ontem, na abertura do programa. "Atitude medíocre, irresponsável, imatura e sem educação", escreveu um torcedor.

O ex-jogador Denilson, que apresenta o programa junto com Renata, já tinha puxado a orelha da colega. "Não faz isso, é falta de respeito", alertou.

"Muitas vezes a gente faz coisas aqui na emoção, na empolgação. A gente brinca muito e vai continuar brincando, é a nossa filosofia, é o jeito que a gente se diverte e acha que profissionalmente também é a melhor política", disse Renata Fan. "Peço desculpas, não se brinca com camisa, eu errei", arrependeu-se.

Veja abaixo o vídeo no qual a apresentadora joga a camisa no chão: