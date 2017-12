R. Augusto aciona polícia contra irmã de Léo Moura por estelionato e furto

O meia Renato Augusto prestou notícia-crime contra a irmã do lateral Léo Moura, Lívia da Silva Moura, por estelionato e furto, totalizando prejuízo de cerca de R$ 200 mil. Segundo matéria do UOL, publicada nesta quarta-feira, o caso aconteceu em dezembro do ano passado, quando Lívia teria desviado dinheiro pago à sua empresa para a produção da festa de aniversário de um ano do casamento do jogador do Beijing Guoan.

De acordo com a publicação, Renato teria contratado alguns shows para a festa, como Thiaguinho, Péricles, Belo, Rodriguinho e MC Marcinho e pago os cachês através da empresa da Lívia, DIVERSHOW. No entanto, o ex-meia do Corinthians descobriu que parte dos valores pagos à irmã de Léo Moura nunca chegaram aos empresários e artistas. Péricles, por exemplo, não se apresentou por não ter recebido o combinado. Além disso, duas folhas de cheque do jogador também teriam sido furtadas.

Renato, portanto, cumpriu os pagamentos diretamente aos cantores e buscou Lívia Moura para um acordo, o que não ocorreu. Com as negativas dela, o jogador então acionou a polícia. Ao UOL, a produtora confirmou o caso, mas preferiu não se pronunciar.