Renato Gaúcho acerta policial com chute em copo e afirma: 'Batida é a mesma'

Uma cena chamou atenção no jogo de ida da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Grêmio. Após o terceiro gol, que consumou a vitória por 3 a 1 do clube tricolor, o técnico Renato Gaúcho ao comemorar, acertou com um chute, um copo no rosto do policial que estava sentado próximo ao banco de reservas.

Com bom humor, o treinador falou sobre o caso em entrevista ao programa "Troca de Passes". "Vocês (Roger Flores), Belletti e Muricy jogaram futebol, viram que a batida é a mesma né? Infelizmente, pegou no rosto do policial, mas pedi desculpa imediatamente. Foi uma euforia, a vontade de vibrar com o grupo. Ele aceitou a desculpa numa boa", disse.