Renato Gaúcho brinca com Arthur: 'Leva meu DVD para o Messi'

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, fez um pedido engraçado para o meia Arthur, que vai defender o Barcelona a partir de 2019. Durante entrevista coletiva após o treino nesta quarta, Renato brincou que o jogador deveria levar um DVD com imagens de seus lances para o argentino Lionel Messi. Quem revelou a curiosidade foi o próprio Arthur.

"Ele (Renato) me deu parabéns, falou para levar um DVD dele para o Messi. Esse grupo é sensacional. Começando pelo carro forte que é o Renato. Muitos anos como treinador, teve a experiência como jogador. Ele nos ajuda bastante", disse.

Ainda houve tempo para brincar com o argentino Walter Kannemann, que teria de dar aulas de espanhol a Arthur. "Vou contratar ele", brincou. O Barcelona chegou a um acordo para a compra de Arthur mediante o pagamento de 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e mais 9 milhões de euros (cerca R$ 36 milhões) em variáveis, que se referem a objetivos que o jogador consiga cumprir no time espanhol e que não foram reveladas.

Revelado pelo Goiás, em 2008, Arthur chegou ao Grêmio dois anos mais tarde, a pedido do então técnico do time tricolor Luiz Felipe Scolari. Viveu o auge da carreira no ano passado, quando ergueu a taça da Libertadores e foi eleito o melhor jogador da final, na vitória sobre o Lanús.