Renato Gaúcho e Grêmio viram alvos de piadas após derrota para o Real

O técnico Renato Gaúcho teve a chance de ser o primeiro brasileiro a conquistar o título Mundial como jogador e treinador. Antes do jogo contra o Real Madrid, o treinador voltou a afirmar que foi melhor que Cristiano Ronaldo. Mas em campo o craque português mostrou porque foi escolhido o melhor do mundo cinco vezes. O camisa 7 marcou o único gol da partida na vitória de 1 a 0 do Real Madrid em cima do Grêmio, na final do Mundial de Clubes, realizado neste sábado, em Abu Dhabi.

Campeão também em 2016 ao derrotar o Kashima Antlers, o time madrilenho obteve o segundo título consecutivo da competição e o sexto de sua história.

Nas redes sociais, Renato Gaúcho foi o principal alvo de piadas após a derrota do Grêmio. O atacante Luan, que não fez uma boa partida, também foi bastante lembrado nas brincadeiras

Renato Gaúcho foi melhor que Cristiano Ronaldo? — esportefera (@esportefera) 16 de dezembro de 2017

Renato Gaúcho melhor que Cristiano Ronaldo? kkkk pic.twitter.com/TwSQr5sIDX — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 16 de dezembro de 2017

- Repórter: "Você ficou sabendo que o treinador deles (grêmio), disse que jogou mais que você... - CR7: Sim - Repórter: Qual sua resposta? - Cristiano Ronaldo: Sábado, dentro de campo. FINAL DE JOGO: REAL MADRID 1x0 GRÊMIO — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) 16 de dezembro de 2017

É gol do Grêmio! / Putz... virei MEME! pic.twitter.com/hfQtlFfpIo — Boleiro Dos Memes (@BoleiroDosMemes) 12 de dezembro de 2017

Somente essa lenda é capaz de superar um gigante europeu pic.twitter.com/jbkiOE8Wcy — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 16 de dezembro de 2017

"Corinthians vai despencar" Corinthians campeão brasileiro "Joguei mais que o Cristiano Ronaldo" Cristiano fez o gol do título mundial do Real é Renato Gaucho, falador passa mal — lucas girotto (@sccpferrarezi) 16 de dezembro de 2017