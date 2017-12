Após estátua, Renato quer Arena, e diz: 'Minha hora na seleção vai chegar'

Depois de responder com dois títulos aos que não acreditavam em seu trabalho, Renato Gaúcho agora quer mais. Em entrevista ao jornal Extra, o técnico campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017 com o Grêmio mostrou fome de mais conquistas, pessoais e coletivas.

Tentando deixar a imagem de "mascarado demais", Renato adimitiu que mudou de postura, inclusive deixando de usar óculos escuros com tanta frequência. Durante a evolução do seu trabalho no tricolor, expressou pela primeira vez seu objetivo de chegar à seleção brasileira um dia. Novamente perguntado, manteve firme seu objetivo para o futuro.

"A seleção está muito bem servida com o Tite, mas meu objetivo é chegar um dia à seleção brasileira. Um treinador vai para a seleção ganhando títulos importantes e fazendo grandes trabalhos", declarou. "Não tenho pressa, mas sei que minha hora vai chegar. Não posso me acomodar. Quero estar sempre ganhando. Quero ganhar até nos dois toques. Isso nasceu comigo", completou.

Sobre a estátua, falou aliviado, confirmando que a peça sairá. Com esta homenagem garantida, ele agora quer outra: batizar a Arena. "(A estátua) vai sair. Na véspera da decisão da Libertadores, vieram me perguntar se eu preferia ganhar a estátua ou botar meu nome na Arena, Arena Portaluppi. Mas eu vou conquistar a Arena também. Vou comendo pelas beiradas. Primeiro, a estátua. E já escolhi até a foto, aquela de Tóquio, correndo de braços abertos. Depois, a Arena", disse.

Se o Corinthians foi o time mais eficiente, o Grêmio foi, indiscutivelmente, a equipe com o futebol mais bonito do Brasil em 2017. Tanto é que os dois foram os principais postulantes ao título. Apesar da vantagem paulista na tabela, Renato Gaúcho decretou, em julho: "Anote o que eu estou falando, o Corinthians ainda vai despencar".

A previsão não se confirmou e Renato admitiu o merecimento do Corinthians sobre o título. Ele, porém, não recuou quanto às chances do tricolor na competição. "(O Corinthians) mereceu. Mas o Grêmio teria sido campeão se não estivesse na Copa do Brasil e na Libertadores. Estávamos atropelando todo mundo, voando", avaliou.

"A verdade é que o nível técnico nos últimos anos caiu bastante. Não temos mais grandes craques. Então, tecnicamente, o nível cai. Basta ver que até outro dia tínhamos três ou quatro clubes brigando pelo título e dez, 11, 12 brigando para não cair. Por aí você avalia o nível", finalizou.