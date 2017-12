Renato Gaúcho: 'Quem não precisa aprender, vai pra praia'

Após o título do Grêmio na Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho aproveitou para, em entrevista coletiva, dar sua letrinha sobre as críticas que recebeu por não realizar estágios ou cursos no exterior enquanto estava dois anos fora de grandes clubes.

Renato, que morava no Rio de Janeiro, também havia enfrentado comentários negativos por aproveitar o período livre jogando futevôlei na praia ou gravando comerciais de televisão.

"Quem precisa aprender, estuda e vai pra Europa. Quem não precisa, vai pra praia", disse. "Eu falo isso e muitos criticaram. Disseram: estão trazendo um treinador que estava jogando futevôlei... Eu pergunto, e agora? E aí? Futebol é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar", disse o técnico do Grêmio.