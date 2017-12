Após provocação, Renato Gaúcho rebate Edmundo sobre comparação com CR7

Depois de ficar em uma saia justa com Emerson Sheik, durante um programa da FOX Sports, Edmundo agora foi atrás de outro grande jogador, desta vez, em clima de brincadeira.

Nesta sexta-feira, 22, um vídeo circulou pelas redes sociais do "Animal" contestando a opinião de Renato Gaúcho, que disse que tinha sido melhor do que Cristiano Ronaldo.

"Papai, tu não jogou nem mais que eu, imagina mais do que o Cristiano Ronaldo. Chupa essa manga", falou Edmundo, ao lado de Claudio Adão, ídolo histórico do Flamengo.

Horas depois, o próprio Renato Gaúcho respondeu, aumentando ainda mais sua comparação. "Edmundo, eu não joguei mais do que você. Eu joguei mais do que você, do que o Cristiano Ronaldo e o Cláudio Adão, que está aí do seu lado. Mais do que vocês três juntos. Tá bom? Chupa essa manga", rebateu.

"Papai, tu não jogou nem mais que eu, imagina mais do que o Cristiano Ronaldo". E esse recado aí do Edmundo pro Renato, concorda? pic.twitter.com/NdSgipGId9 — globoesportecom (@globoesportecom) 22 de dezembro de 2017

"Ô Edmundo eu não joguei mais do que vc, eu joguei mais do que vc o Cristiano Ronaldo e o Cláudio Adão" - Renato Gaúcho pic.twitter.com/wCUP2B65uE — Liberta Depre (@liberta__depre) 23 de dezembro de 2017

Em mais de uma oportunidade, Renato Gaúcho já afirmou ter sido mais habilidoso do que Cristiano Ronaldo. A última delas, e que mais repercutiu, foi durante uma entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN Brasil, em fevereiro deste ano.

"Muita gente hoje é de uma geração que acompanha o Cristiano Ronaldo. Essa geração não me viu jogar. Daí você pega a geração da antiga, que me viu jogar, e pode ter certeza que é outra opinião", colocou Renato. "Queria ver Cristiano Ronaldo jogar nos clubes onde joguei - em alguns com três, quatro meses de salários atrasados - e ser campeão como eu fui."

E completou: "E eu queria estar no Real Madrid hoje, jogando uma vez por semana, com campo bom e jogando com aqueles colegas que ele tem ao lado, monstros. Só isso queria ver. Vem aqui e dá resultado, e eu vou lá e ganhar o que eles ganham hoje em dia".

O tão aguardado encontro entre Renato e Cristiano Ronaldo aconteceu na final do Mundial de Clubes, entre Grêmio e Real Madrid, em 16 de dezembro. A melhor ficou, no entanto, com o português, que marcou o gol da vitória espanhola sobre os brasileiros.

Na entrevista coletiva na véspera da partida, Portaluppi manteve sua posição de que era melhor do que Cristiano. "É muito fácil para vocês, que não me viram jogar, falar bem do Cristiano Ronaldo. Para pegar quem jogou mais, vocês teriam que pegar muitas pessoas que me viram jogar. É a opinião minha. Cada um tem a sua, e ele tem a dele também", declarou.

Depois da conquista do título do Real Madrid, Cristiano Ronaldo finalmente se manifestou sobre a comparação. Na zona mista, depois da decisão, afirmou que "a única resposta é rir". "Se ele (Renato) pensa assim, o que você quer que eu te diga? Tem que escutar. Me contaram também. E fiquei curioso em ver um pouco do currículo dele. Teve um currículo bonito", completou.