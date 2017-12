Renda de bilheteria do Corinthians é maior do que a soma dos 4 grandes do Rio

Se não tiveram muito sucesso nas copas nacionais e internacionais em 2017, os paulistas dominaram o Campeonato Brasileiro. Ainda que a Ponte Preta tenha sido rebaixada e o São Paulo, brigado até as rodadas finais para confirmar a permanência na elite, Corinthians, Palmeiras e Santos terminaram na liderança do torneio.

Além do desempenho dentro de campo, os grandes do Estado também foram muito bem no quesito público, terminando com três representantes no topo da média de torcedores e da renda bruta.

No primeiro ranking, Corinthians, com 40,007, São Paulo, 35,227, e Palmeiras, 29,672, foram 1º, 2º e 3º, respectivamente, de acordo com o levantamento "Público no Brasil", do GloboEsporte.com.

Quanto ao dinheiro lucrado com bilheteria, os paulistas também vão muito bem. O mesmo trio compõe o topo da lista, apenas com o Palmeiras superando o São Paulo, já que o alviverde cobra ingressos mais caros do que o rival tricolor. Sendo assim, o Corinthians figura na primeira colocação, com R$ 43,774,865, seguido do Palmeiras, com R$ 33,099,801, e do São Paulo, com R$ 17,465,731.

Para ter uma noção do poderio do Trio de Ferro paulista, as rendas somadas desses três times é superior à de outras 14 equipes, sendo R$ 94,340,397 contra R$ 86,117,172, de Bahia, Vasco, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Coritiba, Atlético-MG, Atlético-PR, Chapecoense, Botafogo, Sport, Avaí, Vitória, Atlético-GO e Ponte Preta.

Incluindo o Santos nesta conta, os quatro grandes clubes de São Paulo são quase 3 vezes maiores do que os equivalentes cariocas: R$ 101,723,382 diante de R$ 34,405,763.

Por sinal, somente o Corinthians é necessário para superar o total de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, com R$ 43,774,865 dos alvinegros contra R$ 34,405,763 dos cariocas. O Palmeiras também não fica muito distante, com somente R$ 1,305,962 a menos do que os quatro grandes do Rio de Janeiro.

RANKING DE RENDA BRUTA

1º - Corinthians: R$ 43,774,865

2º - Palmeiras: R$ 33,099,801

3º - São Paulo: R$ 17,465,731

4º - Flamengo: R$ 13,276,273

5º - Grêmio: R$ 13,097,031

6º - Bahia: R$ 10,728,843

7º - Vasco: R$ 8,944,235

8º - Santos: R$ 7,382,985

9º - Fluminense: R$ 7,252,060

10º - Cruzeiro: R$ 6,716,871

11º - Coritiba: R$ 6,506,890

12º - Atlético-MG: R$ 6,338,522

13º - Atlético-PR: R$ 5,732,557

14º - Chapecoense: R$ 5,165,060

15º - Botafogo: R$ 4,933,195

16º - Sport: R$ 4,774,238

17º - Avaí: R$ 3,836,666

18º - Vitória: R$ 3,158,312

19º - Atlético-GO: R$ 3,022,690

20º - Ponte Preta: R$ 1,624,048

RANKING DE MÉDIA DE PÚBLICO

1º - Corinthians: 40,007

2º - São Paulo: 35,227

3º - Palmeiras: 29,672

4º - Bahia: 21,540

5º - Grêmio: 19,730

6º - Vasco: 15,031

7º - Cruzeiro: 14,547

8º - Flamengo: 14,484

9º - Fluminense: 14,450

10º - Coritiba: 14,348

11º - Atlético-PR: 13,732

12º - Atlético-MG: 13,157

13º - Sport: 12,349

14º - Santos: 11,597

15º - Vitória: 10,911

16º - Botafogo: 10,193

17º - Chapecoense: 9,670

18º - Avaí: 7.568

19º - Ponte Preta: 6,083

20º - Atlético-GO: 5,046