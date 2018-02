Rennes responde declarações de Neymar e lembra lesão no jogo

A polêmica envolvendo Neymar durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Rennes parece não ter fim. Depois de "trollar" um adversário nesta terça-feira e e dizer que foi apenas uma brincadeira, o brasileiro recebeu mais uma crítica.

+ Neymar dá chapéu e 'trolla' adversário na vitória do PSG; veja lances

+ Imprensa europeia critica gesto de Neymar: 'feio, depreciativo, lamentável'

+ Metrô de SP faz piada com namoro de Neymar e Bruna Marquezine; veja

Desta vez, o comentário veio do próprio Rennes, que usou o seu perfil oficial nas redes sociais para responder as declarações do jogador do PSG: "Neymar, você é um grande jogador, mas quem é que ficou lesionado depois de uma falta? Um jogador do Rennes, Ismaila Sarr, que já ficou três meses fora dos gramados depois de outro gesto muito feio", escreveu o clube.

No lance, ele fingiu que ia dar a mão para ajudar meia Sarr, do Rennes, a se levantar, mas não o fez. Porém, o autor da falta que provocou a contusão não foi Neymar, mas sim Mbappé.

Em sua defesa, Neymar chegou a afirmar que o "futebol está chato": "Eu costumo dizer que o futebol está chato, porque não podemos fazer nada. Tudo é polêmico. No final, eu fiz uma brincadeira dando para o meu adversário e depois tirando. Todos farão polêmicas, dizer coisas sem sentido. Se eu faço isso com meus colegas, por que não com os adversários? Nos falamos muito durante o jogo, no final, eu ri", contou em entrevista ao Esporte Interativo.

Veja a publicação: