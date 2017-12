Réplica da calça de Cuca vira copo vendido por R$ 10 no Allianz Parque

Uma réplica da famosa calça vinho 'pé quente' do técnico Cuca, do Palmeiras, está à venda por R$ 10 em todas as lanchonetes do Allianz Parque no encontro do Verdão com o Atlético Mineiro.

O copo tem a mesma cor da calça da sorte, com direito ao desenho de um bolso. É chamado de #copodasorte e ainda tem um trev o de quatro folhas no "bolso". As informações são do portal UOL Esporte.

A loja oficial do Palmeiras no Shopping Ibirapuera também passou a vender a calça, por R$ 159,90, com o escudo do clube.