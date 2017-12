Repórter é expulso de partida após xingar goleiro que tomou gol

O profissionalismo e a isenção dos jornalistas nas coberturas esportivas sempre causam desconfiança entre os torcedores. E no Piauí isso chegou a um nível extremo. Durante a partida entre Parnahyba e Piauí, pela quarta rodada do campeonato estadual local, nesta quarta-feira, o repórter Gláucio Junior, da Rádio Alvorada FM, foi expulso pelo árbitro Lindomar Araújo Oliveira por ter xingado o goleiro do Piauí após este sofrer um gol. As informações são do GloboEsporte.com.

O incidente chegou a ser relatado na súmula. "O repórter aproximou-se do goleiro da equipe do Piauí, Joel do Nascimento, e proferiu as seguintes palavras: ‘Toma, filho da p***, quero ver tu fazer cera agora, p****’. Imediatamente exclui das mediações do campo de jogo o já citado repórter", relatou o juiz. A partida, aliás, terminou 3 a 1 para o Parnahyba.

Gláucio negou as ofensas e pediu que Lindomar provasse que ele teria dito essas palavras. "Não xinguei, não disse nada do que ele falou. Sou torcedor do Parnahyba, no calor da emoção, comemorei o gol. Por isso, por comemorar o gol, sei que estou errado, sou humilde em reconhecer esse erro. Agora, descrever na súmula que chamei o goleiro de isso ou aquilo não aconteceu, tenho convicção que não disse. Quero que me prove, tem gravado essas palavras?"

De acordo com o GloboEsporte.com, Associação Piauiense dos Cronistas Desportivos (APCDEP) aguarda notificação da Federação de Futebol do Piauí (FFP) para tomar parte no ocorrido.