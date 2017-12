Repórteres espanhóis negam que Renato Gaúcho foi melhor do que CR7: 'Louco'

Se algumas pessoas (principalmente gremistas) ainda tentam argumentar que Renato Gaúcho foi melhor jogador do que Cristiano Ronaldo, na Espanha, é unânime a escolha pelo português. Em uma matéria do GloboEsporte.com, publicada nesta sexta-feira, 15, três jornalistas do país refutam qualquer comparação entre os dois atacantes.

Miguel Ángel Toribio, da rádio Marca, duvidou da declaração quando a viu, acreditando que o técnico gremista estivesse "louco, além de muito atrevido e quase imprudente".

Para ele, a fala de Portaluppi pode até servir de motivação para Cristiano na final do Mundial. "Ele tem a chance de, na coletiva de imprensa desta sexta, dizer que era brincadeira, porque isso chega ao Cristiano e o incomoda. Isso pode tirar a fera que há dentro do Cristiano, pode fazer com que ele use sua melhor versão no sábado", declarou Toribio.

Renato Gaúcho foi melhor que Cristiano Ronaldo?

Repórter do canal Cuatro, Álvaro Montero também não acredita na afirmação do brasileiro, quem, segundo ele, nem é tão conhecido fora do Brasil. "Se você anda pela rua na Espanha perguntando quem é o treinador do Grêmio, a verdade é que ninguém o conhece. No futebol brasileiro ouvimos falar muito de Pelé, Zico, mais recentemente de Romário, Rivaldo, Ronaldinho. São jogadores que estiveram na elite mundial. Acho que pouca gente conhece o Renato", opinou.

Já Juan Ignacio Ochoa, do jornal Marca, reconhece que Renato "é uma pessoa com muita moral, muita confiança", no entanto, "está totalmente errado".

Segundo ele, apenas os números são necessários para diferenciá-los. "O Cristiano Ronaldo ganhou quatro Ligas dos Campeões, cinco Bolas de Ouro, é o maior artilheiro da história do maior clube do mundo, que é o Real Madrid", argumenta.

"Com certeza Renato foi um grande jogador, pelo que vocês me contam, mas acho que ele passou um pouco dos limites ao se comparar ao Cristiano - disse, esquentando ainda mais a finalíssima", completou.