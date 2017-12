Reserva coloca a mão na bola dentro da área e árbitro marca pênalti

Um jogador do Sporting B protagonizou um dos pênaltis mais bizarros da temporada, neste fim de semana. Em jogo válido pela segunda divisão de Portugal, Budaq Nesirov, que estava entre os reservas do time de Lisboa, colocou a mão na bola antes de ela sair pela linha de fundo. Após reclamações dos jogadores da Academica de Coimbra, o árbitro sinalizou pênalti. Rui Miguel cobrou e deu início à virada dos visitantes, que venceram por 2 a 1.

Para quem ficou na dúvida se o juiz acertou, a regra é clara: toda infração cometida por um jogador reserva no campo de jogo, vale da mesma forma. Se ele coloca a mão dentro da área, é pênalti. O mais curioso do lance foi que Nesirov não tentou impedir um lance de gol, as imagens mostram que foi mais um momento de distração e falta de conhecimento da regra. Que fase!