Reserva do Chelsea 'vibra' com lesão de titular: 'Azar de um é alegria de outro'

A lesão de Álvaro Morata no duelo entre Chelsea e Manchester City deixou todos os torcedores do time londrino tristes, já que ele começou muito bem a sua trajetória no novo time. Porém, uma pessoa em especial não lamentou nenhum pouco a contusão: Michy Batshuayi, que concorre com o espanhol por uma vaga na equipe.

Ciente de que terá mais oportunidades de mostrar seu futebol com a ausência de Morata, o belga foi enfático: "Soa estranho dizer, mas o azar de alguém é às vezes a alegria de outro", afirmou o atacante à Sky Sports News. "Eu sei que terei mais oportunidades de jogar nas próximas semanas. Depende de mim mostrar que sou capaz. Eu sei que Conte tem confiança em mim. Senão, ele teria me deixado sair durante o verão (europeu)", disse o ex-jogador de Standard de Liège e Olympique de Marselha.

Apesar de ficar no banco de reservas na maioria dos jogos, Batshuayi tem motivos para comemorar nesse início de temporada, já que já marcou cinco gols, entre eles o que garantiu a vitória sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.