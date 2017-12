Reserva do São Paulo, Buffarini participa de clipe de cantor argentino

Desde a chegada do técnico Dórival Junior, o lateral direito Julio Buffarini perdeu espaço no elenco do São Paulo. Sem atuar, o jogador argentino aproveitou para investir em outra área e participou do clipe "Guitarras Blancas", do amigo e cantor Ale Ceberio.

Nas imagens, Buffarini aparece pilotando um carrão emprestado pelo colega de equipe Lucas Pratto, até chegar em frente ao Pacaembu, onde ele e o cantor jogam altinha na chuva.

+ Jogador australiano empurra gandula de 10 anos e causa confusão em final

+ Preferência de Carille pela Adidas causa pequeno mal estar no Corinthians

+ Siga o Fera no Twitter!

Nos últimos dois meses, Buffarini não jogou pelo tricolor, porque Dorival tem preferido contar com Militão, Bruno e até Araruna para a função de lateral direito. A comissão técnica já começa a estudar o elenco para 2018, e a tendência é de que o argentino seja envolvido em alguma negociação.