'Responsável' pela queda de Cuca no Palmeiras, Edigar Junio é o Fera da 27ª rodada

A grande notícia do futebol brasileiro nesta sexta-feira foi a demissão do técnico Cuca do comando do Palmeiras. Tudo isso foi acarretado por causa do empate da equipe por 2 a 2 contra o Bahia no Pacaembu. Edigar Junio, que marcou os dois gols no time baiano, então, tem participação direta nisso.

Com um gol marcado de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo e outro de pênalti já na reta final da partida, mostrando grande frieza contra o experiente goleiro Fernando Prass, o atacante recebeu 45% dos votos dos leitores do FERA, superando Clayson, do Corinthians e Diego Souza, do Sport, ambos com 26% dos votos, além de Fábio Santos, do Atlético-MG, preferido de apenas 3% dos votantes.

Natural de Brasília, Edigar Junio iniciou a sua carreira no Paraná e depois de se destacar na base do PSTC, foi contratado pelo Atlético-PR, onde se profissionalizou. Pelo clube, ele marcou logo em sua estreia, em primeiro de julho de 2011, em um jogo contra o Fluminense em que substituiu ninguém menos do que Paulo Baier.

Quem foi o #Fera da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 13 de outubro de 2017

Em 2013, foi cedido ao Joinville por empréstimo e participou da vitoriosa campanha da equipe em 2014 na Série B, marcando 12 gols no campeonato.

Após algumas idas e vindas, acerta com o Bahia por uma temporada em 2016 e, mais uma vez, tem sucesso na Série B, ajudando o time a subir para a primeira divisão marcando oito gols, sendo o vice-artilheiro da campanha, atrás apenas de Hernane. Quando seu vínculo com o Atlético-PR se encerra, ele assina em definitivo com o clube baiano.

Em 24 de maio de 2017, após ficar mais de dois meses em sofrida recuperação de lesão, Edigar mostrou o seu poder de decisão ao marcar o gol que deu o 3º título da Copa do Nordeste ao Bahia. Neste Brasileirão, já marcou quatro vezes.

Apesar de ser eleito o Fera da Rodada pela primeira vez, essa não chega a ser uma novidade para o Bahia, time em que atua. Logo na primeira rodada, o meia Régis foi quem recebeu a honraria.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.