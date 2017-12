Responsável por Twitter de time entra em campo e para postagens; entenda

Hoje em dia até mesmo equipes menos expressivas possuem redes sociais para se aproximar de seus torcedores, mas nem todas conseguem manter uma estrutura profissional. É o caso do Baldock Town, clube das divisões inferiores da Inglaterra, cujo o responsável pelas atualizações do Twitter era o zagueiro Liam Kenna.

Mas na partida contra o North Greeford United, pelas fases preliminares da Taça de Inglaterra, a atualização do resultado teve que ser interrompida, porque o jogador foi chamado pelo treinador para entrar em campo, nos 10 minutos finais da partida. E o Bakdock Town acabou vencendo o jogo por 3 a 1.

Um dia depois, o clube publicou uma mensagem nas redes sociais, pedindo desculpa pelo ocorrido.

"Desculpem pela falta de atualizações nos últimos 10 minutos do jogo. Mas o nosso correspondente no Twitter teve que entrar em campo", escreveu Liam Kenna, que passou a fazer o trabalho, após se lesionar e para substituir o secretário que havia sido demitido.

Sorry for the lack of updates during the last 10 mins yesterday. Our Twitter correspondant had to go on as sub. — Baldock Town FC (@baldocktownfc) 21 de agosto de 2017