Restaurante Café Brazil, perto do Chelsea, vira point de craques brasileiros

Os craques brasileiros que atuam na Inglaterra - entre eles Diego Costa, William e David Luiz - elegeram um pequeno restaurante brasileiro, o Café Brazil, ao lado do Stamford Bridge, estádio do Chelsea, como um dos locais favoritos para matar as saudades do Brasil.

Com um cardápio que inclui arroz com feijão, picanha, pastel, frango a passarinho, feijoada, coxinha, calabresa e guaraná, o local também vem atraindo muitos brasileiros e fãs de futebol que visitam a cidade, que "correm o risco" de topar com algum jogador famoso por lá.

Segundo reportagem do portal UOL Esporte, o ambiente é decorado com camisas expostas, fotos de atletas, e referências a ídolos brasileiros do esporte. "Dos jogadores que atuam na Premier League, passaram recentemente o William e o David Luiz. O ex-jogador Raí também esteve com a gente um dia desses", afirma, orgulhosa, a proprietária do restaurante, Joana Lorente.

Outros nomes como Diego Costa, Kennedy, Ramires e Julio César também estão entre os craques que estiveram por lá, afirma a proprietária, que incluiu no cardápio até mesmo alguns pratos batizados com nomes dos jogadores brasileiros - entre eles o "David Luiz pasta" (macarrão temperado com molho de tomate) ou a "pizza Oscar" (de atum com cebola).