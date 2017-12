Restaurante oficial do Palmeiras servirá pudim no formato do escudo do clube

Para comemorar os 103 anos do Palmeiras, a Cantina Palestra, restaurante oficial do clube, vai promover uma programação especial no próximo sábado, a partir das 11h30. O local terá decoração especial, encontro de coleconadores de camisas do time e, é claro, um cardápio especial em homenagem à data comemorativa.

Por R$ 69,90 os fregueses vão comer entrada, prato principal e sobremesa. Os pratos terão referências a nomes e datas importantes para o clube. A sobremesa, por exemplo, é o Pudim 26 de agosto. A criação exclusiva do restaurante é no formato do escudo do Palmeiras e será servida com calda de frutas vermelhas.

"Por ser o primeiro aniversário do clube que comemoramos em nossa casa, queremos fazer algo memorável e que todos os palmeirenses possam prestigiar. Fazemos parte da história do Palmeiras e essa data é perfeita para a torcida celebrar no restaurante oficial do clube do coração", afirmou Fernando Ferreira, presidente da Sportfood Licenciamento e Franchising.

A principal atração do dia será o quinto Encontro de Colecionadores - "103 Anos Vestindo o Manto", que será no deck da Cantina Palestra, a partir do meio-dia. "Este deve ser o maior evento de todos já feitos por ser uma casa oficial do clube, no dia do aniversário e com a movimentação de todo o grupo de colecionadores, que há dois anos esperam um encontro", disse Diego Baccarat, um dos organizadores do grupo de colecionismo.

Em parceria com a Academia Store/Meltex, a Cantina Palestra promoverá sorteios de brindes e kits Cerveja Heroica entre os clientes e expositores que estiverem no local. "Vale muito não apenas pela parceria com outros ativos do clube, mas também por comemorarmos uma data especial apresentando um pouco mais da nossa linha casual e de produtos tão diferenciados produzidos por nossa empresa", afirmou Márcio Bueno, gerente de marketing da Meltex Franchising.

Serviço: Cantina Palestra

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1752 – Água Branca – São Paulo/SP

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta: 11h30 às 15h30 e 18h30 às 23h

Sábado, Domingo e Feriado: 11h30 às 23h

Telefones: (11) 2628-3576 / (11) 2628-3599