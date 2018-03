Retorno de Emerson Sheik divide torcida do Corinthians; veja

Um dos grandes ídolos da história recente do Corinthians, Emerson Sheik está de volta ao clube para uma terceira passagem. Nesta segunda-feira, o time alvinegro surpreendeu e anunciou o retorno do atacante de 39 anos, que disputou a temporada de 2017 pela Ponte Preta.

+ Real Madrid pode usar Cristiano Ronaldo como moeda de troca por Neymar​

+ Quer uma rede? Neymar publica vídeo de caneta humilhante em treino do PSG

+ Jornal: Cristiano Ronaldo quer deixar o Real Madrid e voltar ao Manchester United

Com contrato até junho deste ano, a tendência é que o atacante encerre a carreira no time paulista. A notícia do retorno dividiu a torcida do Corinthians. Alguns mostram apoio afirmam que ele é um dos ídolos alvinegros, outros cobram a diretoria do clube pelo acerto.

Veja a repercussão

Reclamar da contratação do Sheik é uma ingratidão, ele joga mais que muitos ali pode crer! E ele vai mostrar isso só veja! — Fábio LHP (@fabio_freirelhp) 15 de janeiro de 2018

NAO POSSO VIRAR AS COSTAS 2 MINUTOS QUE EMERSON SHEIK NO CORINTHIANS É ISSO MESMO?? — G! (@ahGreice) 15 de janeiro de 2018

Corinthians em 2018: EXPECTATIVA: Henrique Dourado e Gustavo Scarpa REALIDADE: Emerson Sheik e Kazim — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 15 de janeiro de 2018

nossa mano a diretoria do Corinthians brisa demais os cara deve fazer reunião e pensar como vamos estragar o dia do torcedor do Corinthians hoje ja sei vamos trazer de volta o sheik — MIL GRAU (@meninomilgrau) 15 de janeiro de 2018

já prevejo o sheik fazendo o gol do título da libertadores — Paulo (@paulintopzera) 15 de janeiro de 2018

A mano sai fora Emerson Sheik não......... — 4 N D R É (@ANDRE51_) 15 de janeiro de 2018

"CORINTHIANS ACERTA RETORNO DE EMERSON SHEIK" pic.twitter.com/NCTyD1zz4Z — Jey C (@jeyisonfire) 15 de janeiro de 2018

Não esperem pelo #Sheik de 2012, aos 39 anos o atleta não deve entregar tecnicamente ao #Corinthians, mas vale o carinho da torcida. — Arnaldo Santos (@ArnaldoSantoss) 15 de janeiro de 2018

Passar raiva com Sheik é melhor do que passar raiva com Lucca que não é NADA no futebol e se acha craque. — Thiago Souto (@thiagosoutojau1) 15 de janeiro de 2018

corinthiano que é corinthiano de verdade tá feliz com a volta do sheik, tem que encerrar a carreira aqui mesmo. @10Emerson10 bem vindo de volta! — drizzy (@llamicamilla) 15 de janeiro de 2018

#boatardefox após corfirmar o retorno Emerson Sheik, o "Timão" agora sonda Roberto Rivelino, essa diretoria só decepciona! — valdir alessandro (@miranda356) 15 de janeiro de 2018

Chegando em casa comento sheik no corinthians pq no momento nao tem como expressar toda minha raiva por isso — JotaP (@joaoluap_) 15 de janeiro de 2018

eu acho SIM que o Sheik foi ídolo! ele fez muito pelo Corinthians, mas hoje em dia ele não é tão útil no time — isa (@itognettic) 15 de janeiro de 2018

@Corinthians traz o Biro Biro, Ezequiel, Wilson Mano...etc.. Nada contra o Sheik, mas já passou o tempo dele! — Marco Pallini SCCP ⚫⚪ (@Marco_Pallini10) 15 de janeiro de 2018

Posso até estar equivocado, mas Emerson Sheik é, hoje, um ex-jogador em atividade. Prova disso foi o que ele fez com a camisa da @aapp_oficial no segundo turno do Campeonato Brasileiro, principalmente quando a Macaca lutava contra o rebaixamento. — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) 15 de janeiro de 2018

A gente espera o Dourado e eles negociam com Gilberto e fecham com Sheik. É pra rir da cara do torcedor — 7⃣ (@MFS_michel) 15 de janeiro de 2018

Em 2017, pela rebaixada Ponte Preta, Sheik disputou 25 jogos e anotou 5 gols. Está longe de ser o que o Corinthians precisava no momento, mesmo que tenha história no clube e uma estrela inegável. — Dassler Marques (@dasslermarques) 15 de janeiro de 2018

Emerson Sheik, Gilberto, Kazim, Júnior Dutra. Corinthians ou portuguesa? pic.twitter.com/dl7H5GLHIP — O Corintiano (@LokoCorintiano) 15 de janeiro de 2018

EU N TO ACREDITANDO QUE ÉMERSON SHEIK TÁ DE VOLTA NO MEU TIME KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK EU TO RINDO DE NERVOSO REAL — Letícia (@euleticiaramos) 15 de janeiro de 2018

Socorro Deus Kazim no ataque e Emerson Sheik de volta , tem como piorar? — Eu mesmo (@slk_maikao) 15 de janeiro de 2018