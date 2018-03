Revanche: Cássio leva mais uma vez a melhor sobre Diego Souza

O clássico entre Corinthians e São Paulo nesta quarta-feira, em Itaquera, escreveu um novo capítulo para a revanche entre Cássio e Diego Souza. E, mais uma vez, quem levou a melhor na disputa foi o goleiro. Uma defesa dele durante a disputa de pênaltis relembrou 2012, ano do inédito título da Taça Libertadores pelo alvinegro.

+ Ibrahimovic deve estrear pelo Los Angeles Galaxy neste sábado

+ Bale pode se transferir para o Manchester United, diz jornal

+ Site 'queima largada' e vende ingressos para 'final' entre São Paulo e Palmeiras

O goleiro viveu mais uma noite de herói ao pegar dois pênaltis, além de Diego Souza, defendeu a cobrança de Liziero. No tempo normal, a partida terminou em 1 a 0 e a agonia corintiana virou alegria após a equipe garantir o 5 a 4 nas penalidades máximas. Com o resultado, o Corinthians avançou para a final do Campeonato Paulista. Para saber todos os lances da partida clique aqui.

Nas redes, a torcida exaltou Cássio e não esqueceu Diego Souza. O emblemático duelo entre os jogadores ficou marcado pelas quartas de final da Libertadores de 2012, entre Corinthians e Vasco. Naquele 23 de maio, quando a equipe alvinegra empatava por 0 a 0, Diego Souza parou no goleiro aos 17 minutos do segundo tempo. Nos lances seguintes, a torcida corintiana festejou a vaga com gol de Paulinho.

Confira a repercussão:

Diego Souza x Cássio 2012 / Diego Souza x Cássio 2018 Cássio 2x0 Diego Souza pic.twitter.com/yyO3PrPzN1 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 29 de março de 2018

Diego Souza nasceu para consagrar o Cássio! — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 29 de março de 2018

Botar o Diego Souza pra bater pênalti nó Cássio é desprezar a história — Dan Stulbach (@danstulbach) 29 de março de 2018

CERTEZAS DA VIDA: - MORTE - CÉU AZUL - DIEGO SOUZA TREMENDO CONTRA O CÁSSIO — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 29 de março de 2018

O ano não é 2012, mas Cássio levou a melhor contra Diego Souza outra vez. O goleiro ainda pegou o pênalti decisivo cobrado por Liziero e colocou o Corinthians na decisão do Paulistão! pic.twitter.com/0cDCKDFA5H — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 29 de março de 2018

O São Paulo tinha tudo pra resgatar seu futebol, mas era Diego Souza x Cássio. — Cartoleiros (@cartoleiros) 29 de março de 2018

O pior pesadelo do Diego Souza é o Cássio. — DesimpeVasco ? (@DesimpeVasco) 29 de março de 2018