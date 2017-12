Revelação portuguesa ostenta dinheiro nas redes sociais e se arrepende

Com apenas 19 anos, Renato Sanches já é considerado um dos "herdeiros" de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, tanto é que, no último ano, foi contratado por 35 milhões de euros pelo Bayern de Munique. Porém, parece que esse sucesso "subiu à cabeça" do jovem, que utilizou suas redes sociais para postar um vídeo ostentando todo o seu dinheiro.

O vídeo, de apenas 12 segundos, repercutiu muito negativamente na imprensa europeia e fez com que o atleta não apenas o apagasse de seu Instagram, como postasse um texto pedindo desculpas e classificando sua atitude como "fútil e irrefletida".

Veja a nota na íntegra:

Há brincadeiras de bom gosto e outras de mau gosto. Em face do que hoje foi divulgado, tenho de me penitenciar não só pelo mau gosto, mas também pela atitude fútil e irrefletida que tive, não servindo sequer de desculpa que esta tenha ocorrido num círculo restrito de amigos e em ambiente de férias. As minhas origens cedo me ensinaram a valorizar, e muito, o que com trabalho conquistamos e não posso deixar de reconhecer a forma desrespeitosa que a minha ação, totalmente impensada, pode fazer crer. Eu, garanto, não sou assim, e sempre lutarei, dentro e fora do campo, para ser um exemplo de profissionalismo, humildade, carácter e dignidade. Servirá de lição para o futuro!