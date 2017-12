Revista France Football coloca Neymar na briga pela Bola de Ouro

A virada histórica do Barcelona contra o PSG parece ter sido um momento de virada também na temporada de Neymar. O craque brasileiro vinha sendo criticado por marcar poucos gols, mas de lá pra cá vem recebendo elogios atrás de elogios, não só por voltar a ser decisivo pela equipe catalã, mas também por liderar a Seleção brasileira à classificação para a Copa de 2018.

Reconhecendo o bom momento do camisa 11 do Barça, a respeitada revista francesa "France Football", dedicou sua primeira página da edição de abril ao astro, com a manchete: "Sim, ele quer a Bola de Ouro!". A revista criou ainda uma enquete em seu site perguntando se Neymar concorre ao prêmio de melhor do mundo ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. E a maioria dos leitores até o momento disse que sim.

Vale lembrar que o prêmio é escolhido pela própria revista, apesar de não ser o mais importante desde a última edição, quando passou a rivalizar com a premiação da "Fifa The Best", após o fim da parceria com a entidade máxima do futebol mundial. Mas o trófeu ainda é cobiçado pelos atletas, além de servir como termômetro para o prêmio da Fifa.