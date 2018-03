Palmeirenses organizam tuitaço contra Globo e chegam aos trending topics

Na noite desta quarta-feira, a internet viu uma movimentação fora do comum em dias de jogos de futebol: a torcida do Palmeiras realizou um tuitaço contra a Rede Globo com a hashtag #GloboRespeiteOPalmeiras, e chegou ao segundo lugar nos temas mais comentados da rede social no Brasil, além de aparecer nos trending topics mundiais.

A fagulha para o protesto seria a notícia de que a emissora teria oferecido menos dinheiro para a renovação de contrato de exibição de partidas na TV aberta do time, devido ao Palmeiras ter fechado contrato para TV fechada com o Esporte Interativo e não com a Globo (SporTV). Assim, o alviverde receberia entre 5% e 20% a menos em cada partida que fosse transmitida também no Esporte Interativo.

Além disso, outra razão para a revolta seria que o Palmeiras, inicialmente, não teria nenhum jogo das quartas de final do Campeonato Paulista transmitido na TV aberta. O time jogaria sábado (17/03) e na terça-feira (20/03), programação que foi alterada por pedido da Polícia Militar, fazendo com que o jogo entre Palmeiras e Novorizontino fosse disputado na quarta-feira, e passando na Globo.

Outras causas de atrito são um bandeirão da torcida do Corinthians, estendido no clássico com o Palmeiras, que continha o logo do Premiere, serviço da Globo; a emissora não utilizar o nome "Allianz Parque" durante as transmissões; e o time passar menos vezes na TV do que os rivais da capital paulista.

Durante a partida contra o Novorizontino, alguns torcedores tentaram atrapalhar a transmissão jogando camisas para o alto em frente à cabine onde estavam os profissionais da Globo, sem, entretanto, ofendê-los diretamente.

E o protesto continua por aqui! pic.twitter.com/7Pa8ytHgYG — Rafael Del Manto (@Rafa_midiasep) 22 de março de 2018

Vamos ganhar Lotar o Allianz Parque e mostrar a RGT que não aceitamos esmola!#GloboRespeiteOPalmeiras pic.twitter.com/gkCx2pl2oe — Evanildo Lustosa (@EFLustosa) 21 de março de 2018

É Allianz Parque. Rede Bobo pede apoio, diz que falta investimentos no esporte (Volei, Basquete, Futsal etc), faz os discurso bonitos e emocionantes e quando empresas investem simplesmente boicota. #GloboLixo #GloboRespeiteOPalmeiras pic.twitter.com/jCOKrXMbFi — WJ (@WJR_92) 21 de março de 2018

Não, não é mania de perseguição. #globorespeiteopalmeiras — Palmeiras Todo Dia (@palmeirasptd) 21 de março de 2018