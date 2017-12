Revoltado com derrota, funcionário desenha 'pênis de neve' dentro de campo

A zoeira realmente tomou conta do futebol. Depois de provocações por redes sociais ou através de declarações à imprensa, ela chegou ao campo de jogo. No intervalo do jogo entre Heracles e Groningen, pelo Campeonato Holandês, o responsável pelo gramado, aparentemente insatisfeito com o fato de seu time estar perdendo por 3 a 0, teve a brilhante ideia de, enquanto limpava a neve para a bola rolar no segundo tempo, fazer um desenho de gosto bastante duvidoso.

É isso mesmo: ele desenhou um pênis gigantesco em protesto à derrota do Heracles. Apesar da atitude do funcionário do clube, a "revolta" de nada adiantou, já que sua equipe não melhorou de desempenho no segundo tempo e o Groningen venceu o jogo por 4 a 1. O mais curioso é que durante o intervalo, a conta oficial do Heracles no twitter elogiou o "trabalho duro" dos funcionários para deixar o gramado em condições.

Será que tem gente que vai perder o emprego?