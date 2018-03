Ribéry revela que cicatriz no rosto ajudou a moldar o seu caráter

Franck Ribéry explicou a importância da cicatriz que tem em seu rosto. Em entrevista ao Canal +, o jogador francês relevou que já sofreu muito por conta da marca, mas ela ajudou a moldar o seu caráter.

"Não é fácil ter uma cicatriz como essa desde a infância. Imagina para uma criança conviver com olhares e críticas? As pessoas diziam: 'Olha a cara dele, olha a cabeça. O que é aquela marca? É feio'. Eu e minha família sofremos demais", contou.

Ribéry convive com a cicatriz desde os dois anos de idade, quando sofreu um acidente de carro na cidade francesa de Boulogne-sur-Mer. O sofrimento, porém, deixou o jogador ainda mais forte. "Falavam de mim por causa da minha cicatriz. Apesar de ter ficado perturbado com isso, principalmente por ser novo, nunca me escondi para chorar. Nunca! Foi a cicatriz que moldou meu caráter e que me trouxe essa força toda", finalizou.