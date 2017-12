Ribéry se irrita com seguidor e fala para ele ir transar com a própria avó

Franck Ribéry, jogador do Bayern de Munique, perdeu a paciência com o comentário de um seguidor em sua página oficial no twitter. Enquanto o atleta estava participando da campanha "Solidariedade com Karim", para ajuda um bebê sírio que perdeu o olho esquerdo após um ataque aéreo, o internauta resolveu gerar polêmica.

Não percebendo que a publicação de Ribéry se tratava de uma campanha, um internauta francês chamado Axel, fez uma piada com o atacante Benzema, que também se chama Karim: "Tudo bem, nós já entendemos. Benzema comeu sua b***", comentou.

Irritado, Ribéry não pensou duas vezes antes de revidar o insulto: "Você é idiota. Clique na hashtag #SolidarityWithKarim e olhe antes de comentar. E vai comer a b*** da sua avó", disse.

c'est bon on a compris mangez lui le cul à Benzema non ? https://t.co/hxQdeFw8kB — Axel (@Axel_OM_) 21 de dezembro de 2017