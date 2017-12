Ricardo Gomes é demitido do São Paulo; confira melhores reações do Twitter

Depois de comandar treino no período da manhã, Ricardo Gomes foi demitido do cargo de treinador do São Paulo. Nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, Pintado assumirá o papel de forma interina. Confira a seguir as melhores reações da internet após a demissão de Gomes.

Ricardo Gomes demitido e nóis tá como? pic.twitter.com/tY5BNEi40g — dan (@oDanielspfc) 23 de novembro de 2016

RICARDO GOMES DEMITIDO COMO NÓIS TA pic.twitter.com/SPD3KHeOh5 — Wellington Nem (@WnemSPFC) 23 de novembro de 2016

Bem que o Ricardo Gomes poderia levar o Denis junto com ele. — ⚪⚫ (@spfcfran_) 23 de novembro de 2016

RICARDO GOMES NÃO É MAIS TÉCNICO DO SÃO PAULOOOOO!!!!!!' OBRIGADA DEUS — . (@rayannadb) 23 de novembro de 2016

E o caso do Ricardo Gomes é mais um de um treinador que deixa um cargo seguro (Botafogo) por outro clube e não dura. É quase sempre assim — Canetando FC (@CanetandoFC) 23 de novembro de 2016

O problema não é demitir Ricardo Gomes. Faz parte do jogo. O problema é garantir de forma veemente a permanência dele. É amadorismo demais. — Fabiano de Souza (@fabianodesouza) 23 de novembro de 2016

OBRIGADO MEU SENHOR TCHAU RiCARDO GOMES ATÉ NUNCA MAIS! — SÃO PAULINO16 (@Loki_633) 23 de novembro de 2016