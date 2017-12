Ricardo Quaresma é destaque do Besiktas em empate contra o Benfica

Besiktas e Benfica tinha tudo para ser uma partida morna, mas não foi o que aconteceu e foi um dos destaques dessa rodada válida pela Champions League. Emocionante do começo ao fim, o time português abriu um placar de 3 a 0 com Gonçalo Guedes, Nelsinho e Fejsa. Parecia que seria uma goleada, mas no segundo tempo o time da Turquia reagiu, fez dois com Ricardo Quaresma e um com o atacante Aboubakar empatando a partida.

O maior destaque vai para o passe de Ricardo Quaresma para o terceiro gol de Aboubakar.