Richarlisson cai no choro após ser substituído: 'eu não queria sair'

O atacante brasileiro Richarlisson, do Watford, caiu no choro após ser substituído na partida contra o Chelsea, na noite desta segunda-feira, pela Premier League (Campeonato Inglês da primeira divisão).

O jogador, que tem passagens pelo Fluminense e América Mineiro, disse que foi um "desabafo". "Eu não queria sair. Queria ficar jogando porque eu trabalho forte durante a semana. Foi um momento de desabafo, queria estar ajudando meus companheiros", afirmou, em entrevista à ESPN.

Richarlisson, que saiu aos 19 minutos do segundo tempo, disse ainda que "quem entrou deu conta do recado" - o Watford goleou por 4 a 1. "Fiquei feliz", garantiu ele, que estava pendurado, com dois cartões amarelos.

Com a vitória, o Watford subiu para a 11ª colocação do Inglês. Já o Chelsea caiu para a quarta colocação.