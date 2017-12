Para atrair público LGBT, Rio Claro veta grito de 'bicha' no estádio

O Rio Claro está convidando o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis) para os jogos da equipe que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Os gritos de bicha, que a torcida costuma gritar para o goleiro antes da cobrança do time de meta, também estão abolidos."A comunidade LGBT é bem-vinda no estádio do Rio Claro FC", diz o clube em sua página no Facebook.

"O Rio Claro FC luta pelo fim de uma vez da homofobia nos estádios de futebol. Encorajamos a todos que se identificam com a causa a comparecerem aos jogos no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho. Aqui você não vai ouvir "bixa" (sic) quando o goleiro cobrar tiro de meta em tom de 'ofensa', aqui, somos todos iguais, todos irmãos", diz a mensagem.

A iniciativa surgiu de um grupo de torcedores que administra as redes sociais do clube. A diretoria aprovou. "Aproveitamos nossa super-exposição gerada nesses últimos dias pela saudável zuera (sic) que publicamos com outros clubes e jogadores (#PAS) para falar também de coisa séria. O Rio Claro FC luta pelo fim de uma vez da homofobia nos estádios de futebol", escreveu o clube no Facebook.

Em outubro, a CBF foi multada em 20 mil francos suíços (R$ 71,7 mil) pela Fifa por gritos homofóbicos da torcida no jogo entre Brasil e Colômbia, na Arena da Amazônia, em Manaus, pelas Eliminatórias para a Copa de 2018.