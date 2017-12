Ferdinand, ex-United, doa R$ 2 mi em brinquedos para crianças carentes

Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United e da seleção da Inglaterra, fez uma ação superlegal de fim de ano. Em nome próprio e do restaurante Rosso, do qual é dono, o craque doou 500 mil libras em brinquedos para crianças de comunidades carentes da cidade de Manchester.

Segundo a Fox Sports, Ferdinand também doou 11.500 sacos de dormir para moradores sem-teto. As doações foram feitas para a "Cash for Kids" (Dinheiro para as Crianças), campanha oficial da Rádio Key 103, de Manchester.

"Como pai, eu não poderia ver crianças passarem o Natal sem abrir um presente. O trabalho que a Rádio Cash for Kids faz é muito fascinante. Estou feliz que meu restaurante e eu possamos estar envolvidos nisso e que consigamos ajudar a colocar um sorriso nos rostos das crianças no Natal", afirmou Ferdinand, que hoje é comentarista do canal britânico BT Sport.

Ele ainda convocou a comunidade para mais doações:

"Eu e o Restaurante Rosso estamos fazendo nossa parte neste Natal para a campanha da Rádio Key 103. Vamos lá, participe, Manchester!"

A Rádio Key 103 agradeceu publicamente o ex-jogador do Manchester United:

Thank you so much!!! We can't tell you what a difference this is going to make!!! Over half a million pounds worth of toys and gifts! WOW https://t.co/xngQsjSx17 — Cash For Kids Key103 (@CFKKEY103) 15 de dezembro de 2016

"Muito obrigado! Asseguramos a você que essa doação vai fazer muita diferença. Mais de meio milhão de libras em brinquedos e presentes! Uau".

Parabéns ao Rio Ferdinand, cada vez mais #Fera.