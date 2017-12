Riquelme cutuca Grêmio na TV: 'Qualquer um pode ganhar a Libertadores'

O ex-jogador argentino Juan Riquelme, que tem no currículo três títulos da Libertadores com o Boca Juniors - um deles contra o Grêmio, em 2007 - resolveu alfinetar o time gaúcho em uma entrevista para a TV dizendo que, agora, "está muito fácil ganhar a competição".

Riquelme esteve no programa "Pasión por el Fútbol", no canal El Trece TV onde, além do Grêmio, também cutucou o Flamengo, vice-campeão da Copa Sul Americana. "Já não é tão difícil ganhar a Libertadores. As equipes do Brasil não estão mais tão fortes como antes", apontou. "O Flamengo não demonstraou grande coisa e o Grêmio não foi uma maravilha", declarou Riquelme.

Ídolo do Boca, Riquelme ainda mandou um recado a sua ex-equipe, que segundo ele não estaria se esforçando muito na competição, pedindo empenho para que a equipe volte a vencer no ano que vem.

Ele também elogiou um dos arquirrivais do Boca, o Independiente, que ganhou a Sul-Americana em cima do Flamengo. "O Independiente fez as coisas muito bem, e tem mais títulos do que todos nós" - e o fato acabou indo parar no Twitter do próprio clube: