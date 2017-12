Risco de congelamento faz juiz suspender jogo da primeira divisão da Islândia

Chuva forte interrompendo jogo de futebol não é coisa tão incomum de se ver. Agora, uma nevasca, é bastante incomum. Aconteceu na partida da primeira divisão da Islândia entre Fram e Breidablik. O árbitro apontou risco à saúde dos jogadores, inclusive com a possibilidade de congelamento. Veja só, na foto acima, a situação dos feras no banco de reservas.

De acordo com o relatório do jogo arquivado no site do Breidablik, o tempo na primeira metade era "razoável" para a vila de Grafarholt (o subúrbio de Reykjavik, a capital da Islândia, onde o jogo era disputado).

No entanto, as coisas logo deram um giro para pior no início do segundo tempo. Vídeos mostram os reservas desesperadamente se amontoando juntos para se aquecer no banco.

Por volta de 25 minutos do segundo tempo, o juiz resolveu cancelar a patida. Melhor para o Breidablik, que vencia por 1 a 0 e foi proclamado o vencedor pela Federação Islandesa de Futebol.

Confira o vídeo postado pelo time no Twitter: