Rivais do Corinthians zoam Lula nas redes sociais; confira a repercussão

O julgamento do corintiano Lula no TRF-4 é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira. Entre os internautas, os rivais do Corinthians aproveitaram o espaço para relacionar a política e o futebol.

Entre as diversas manifestações, muitos torcedores não perderam a piada. "Se o trio de arbitragem que condenou o Lula atuasse no Brasileirão, o Corinthians não ganharia mais nada", "segundo informações, Lula chegou ao local do julgamento com a camisa do Corinthians para tentar uma ajudinha do juiz", escreveram.

Veja a repercussão:

Como bom Corinthiano, #Lula vai pra cadeia. — M!L GR4U FUT3B0L (@milgraufutebol) 24 de janeiro de 2018

Lula e uma dúvida cruel. Se for pra audiência com camisa do Corinthians vai ser ajudado pelos juízes e se for com a do São Paulo prova que não ganhou nada a anos. — Ivo Pacheco Sep???? (@Verdaonobre) 24 de janeiro de 2018

O único crime do Lula é ser corintiano — Metal Freymon (@marcelofrey) 24 de janeiro de 2018

Lula acabou como todo bom corinthiano , NA CADEIA!!! — Cuevinha (@CUEVA_M1L_GR4U) 24 de janeiro de 2018

lula usa camisa do corinthians pra tentar se ajudado por um juiz, mas aparentemente não deu certo pic.twitter.com/J4ITNUovbY — Useless (@FuckingLunatic) 24 de janeiro de 2018

Vocês não entendem, o Lula precisa ser preso, pra ser um corintiano completo. — Juninho Olegário (@jhuninhw) 24 de janeiro de 2018

Alguém fala pros juízes q o Lula é Corintiano, é condenação na certa ??P — Thiago Douglas sep ?? (@Sep12_thiago) 24 de janeiro de 2018

Lula chega no julgamento com a camisa do Corinthians pra tentar uma ajudinha do juiz pic.twitter.com/TQZ8fscSyW — Helder&Diana (@helderxdiana) 24 de janeiro de 2018

Lula e Corinthians Semelhança: Os dois têm um imóvel da Odebretch Diferença: Um nega que é o dono e o outro jura que é o dono — Manuel M Gomes (@manuelmgomes) 24 de janeiro de 2018

Segundo informações, Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao local do julgamento com a camisa do Corinthians para tentar uma ajudinha do juiz. — RindoDaGalinhada Rs' (@RDG_Oficial) 24 de janeiro de 2018

Se o Lula cair, vai ser pênalti pro Corinthians? — Rafael Albuquerque (@rafa_sjc1930) 24 de janeiro de 2018

Lula vai para o julgamento hoje utilizando a camisa do @SaoPauloFC ...para provar que não ganhou nada nos últimos anos.#QuemTemMaisTem7#VaiCorinthians — Marcos Cavalcanti (@MarcosCavalcati) 24 de janeiro de 2018