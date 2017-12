Rivais não perdoam queda do Flamengo na Libertadores: 'Cheirinho de que?'

O Flamengo conseguiu o que era praticamente impossível. Depois de começar ganhando, tomou a virada do San Lorenzo e, combinado com a vitória do Atlético-PR contra a Universidad do Chile, acabou eliminado ainda na primeira fase da Libertadores.

O time, que era considerado um dos favoritos ao título, obviamente não escapou das zoações dos rivais. Alguns deles pediram o Flamengo todo ano na Libertadores, em alusão aos vexames recentes da equipe no torneio. Outros perguntaram do tal "cheirinho", expressão que ficou bastante famosa no Campeonato Brasileiro de 2016, em que, apesar do "cheirinho", o clube não conseguiu alcançar o Palmeiras.

Confira as melhores reações:

Ei @Flamengo que cheiro é esse? ELIMINADO — Íbis Sport Club (@ibismania) 18 de maio de 2017

O FLAMENGO ESTÁ ELIMINADO DA LIBERTADORES! pic.twitter.com/2Npis7AyHO — SEP TwitPalmeiras (@twitpalmeiras) 18 de maio de 2017

Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo kkkkkakkkklakkjk minha piada favorita pic.twitter.com/fi3zb3Knrz — Anjinha (@bfr_ka) 18 de maio de 2017

Flamengo foi o único brasileiro eliminado quatro vezes na primeira fase da Libertadores desde 2000.uma vergonha. — Almanaque Esportivo (@a_esportivo) 18 de maio de 2017

FLAMENGO DESCLASSIFICADO, E NÓS TA COMO ? pic.twitter.com/xDA4HjdPkX — Jhonatan Costa (@jow1990) 18 de maio de 2017

Flamengo na Libertadores e Vasco no Brasileirão sempre tem o mesmo final mas a gente assiste porque é engraçado pra caralho! UOASDUOASOUDOSA — Carlos (@direnna_) 18 de maio de 2017

Flamengo foi eliminado por ele mesmo. Parabéns aos envolvidos. — Keylla Marques (@keyllacmarquess) 18 de maio de 2017

Ué @Flamengo, ficou só no cheirinho? — O Bairrista (@O_Bairrista) 18 de maio de 2017

Pro Flamengo ganhar alguma coisa na Libertadores só com o José Roberto Wright mesmo. — Samuel Marcatto (@samu_10) 18 de maio de 2017

Flamengo e Libertadores. Uma história de vexames — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 18 de maio de 2017

Mais um vexame. Flamengo sendo Flamengo. — Felipe Oliveira (@fpcoliveira) 18 de maio de 2017

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK FLAMENGO!!! — Eu te amo Vasco (@euteamovasco) 18 de maio de 2017

Nenê, o @Flamengo ja ganhou algum titulo sem a ajuda da arbitragem? pic.twitter.com/XqX8KHaHqg — Mario Luis ✠ (@TheACMario) 18 de maio de 2017

TU TENS O NOME DE UM HERÓICO.. PORTUGUÊS, FLAMENGO FICOU NO CHEIRINHO OUTRA VEZ — Fred Vasquez (@FredRPVasquez) 18 de maio de 2017

Flamengo todo ano na libertadores, por favor HAHAHAHAHAHAHA — Helder Floret (@hfloret) 18 de maio de 2017

Notícias quentes PREVISÃO DE ESTREIA DO CONCA NO FLAMENGO: SEGUNDA FASE DA LIBERTADORES — Magal (@magalzaoshow) 18 de maio de 2017

FLAMENGO ELIMINADO NA PRIMEIRA FASE DA LIBERTADORES KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — PRESIDA MIL GRAU ™ (@PresidenteLeco) 18 de maio de 2017

GRÊMIO GANHOU INTER PERDEU FLAMENGO ELIMINADO DA LIBERTADORES. TUDO NORMAL pic.twitter.com/Q32RlFtB3z — Grêmio Future (@GremioFuture) 18 de maio de 2017

Meu Deus o Flamengo foi eliminado, hahaha...socorro pic.twitter.com/HiIWJA2hbh — Crying in The Club (@moonjauregui_) 18 de maio de 2017

Mauro César vendo a eliminação do Flamengo na libertadores pic.twitter.com/vzI0QOu6sY — #Palestrinas ⓟ ITA (@Palestrinas) 18 de maio de 2017