Rivais se unem ao Flamengo em campanha por Ederson, com tumor no testículo

Durante uma entrevista coletiva convocada às pressas na manhã desta terça-feira, o meia Ederson, do Flamengo, confirmou que foi diagnosticado com um tumor no testículo. O sério problema de saúde foi descoberto após o jogador ser reprovado em um exame antidoping, que detectou índices maiores do que os normais da substância HCG, hormônio que em altas quantidades em homens podem indicam câncer de testículo.

Após a notícia triste, que deve afastar o jogador por um longo período, inúmeros times passaram a se manifestar, sendo criada a campanha #ForçaEderson. Além dos principais rivais do Flamengo, que aproveitaram o momento para minimizar um pouco a rivalidade entre eles, o Avaí, que também disputa a primeira divisão do Brasileirão, utilizou o goleiro Douglas Friedrich, que passou por problema parecido, para dar força ao meia, que já chegou até mesmo a defender a seleção brasileira. Times como Lazio, da Itália e Lyon, da França, também se manifestaram.

Confira algumas reações de clubes:

.@Flamengo Toda a Nação Avaiana está na torcida! Nosso goleiro Douglas, que teve a mesma experiência, manda um recado ao @ederson! pic.twitter.com/9hH3qFZq5W — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 25 de julho de 2017

Estamos contigo nessa batalha, @Ederson! O Vasco da Gama e toda sua apaixonada torcida te desejam uma boa recuperação! #ForçaEderson — Vasco da Gama (@VascodaGama) 25 de julho de 2017

Estamos contigo, @ederson, na torcida pra que você se recupere o mais rápido possível! #ForçaEderson — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 25 de julho de 2017