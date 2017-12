'Rivais só dentro de campo': Moisés deseja melhora a Lucas Pratto

Horas depois da vitória de virada por 4 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, 27, o meio-campista Moisés, do Palmeiras, publicou uma mensagem em seu Twitter de solidariedade a Lucas Pratto, atacante da equipe rival.

"Rivais só dentro de campo! Graças a Deus foi só um susto! Deus é contigo! Força Pratto!", colocou o camisa 10 do alviverde.

Rivais só dentro de campo! Graças a Deus foi só um susto! Deus é contigo! Força Pratto! — Moises Lima (@MoisesLima10) 28 de agosto de 2017

No primeiro tempo do clássico, quando o São Paulo ainda vencia por 1 a 0, o argentino foi atingido na cabeça por uma joelhada acidental do companheiro Hernanes. Pratto caiu no chão desacordado e foi encaminhado imediatamente ao Hospital do Coração.

Submetido a exames, o são-paulino não foi diagnosticado com nenhum problema mais sério na cabeça, conforme publicado por matéria do Estado. Ainda assim, ele seguirá em observação no hospital por mais um período. De acordo com nota oficial do clube, o quadro de Pratto será reavaliado nesta segunda-feira, 28.