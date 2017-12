Rivais tiram onda com mosaico do Flamengo na Libertadores

As redes sociais não perdoaram o mosaico que a torcida do Flamengo preparou para o jogo da última quarta, 12, contra o Atlético Paranaense pela Libertadores.

Antes do jogo, no Maracanã, a torcida se posicionou para apresentar o mosaico. A imagem inicial era uma homenagem ao gol de Zico contra o Cobreloa em 1981. Quando os torcedores viraram os cartazes, as cores do clube destacam a frase "Seremos Campeões".

No Twitter, usuários tiraram onda com o mosaico. Selecinamos algumas publicações:

Mais uma da série 'Mosaico mais lindo do mundo'. Mais uma vez o @Flamengo homenageando culturas do Brasilzão a fora. "Seremos Lampeões". pic.twitter.com/jtJx81vrdh — EL RICO MIL GRAU ✠ (@ElRicao) 13 de abril de 2017

Chaves, ganhei um pirulito gigante e ele é só meu pic.twitter.com/iew2dqOEIG — André Guedes (@aguedescartoon) 13 de abril de 2017

O mosaico do Flamengo foi em homenagem ao Zico ou ao Michael Jackson??? Tô na dúvida pic.twitter.com/Ev9d5cjlqY — Dan bilzerian (@_pedriin01) 13 de abril de 2017

Eu vendo esse mosaico do gol do Zico pic.twitter.com/UGuWSOMwyv — ★F E L I P E★ (@Felshow10) 13 de abril de 2017

Hoje eu tô só o Zico do Mosaico. pic.twitter.com/mK7omKOPwk — essediafoilouco™ (@thatdaywascrazy) 13 de abril de 2017