'Rival' de Calleri na Inglaterra marca gol épico de voleio pelo West Ham

Se Jonathan Calleri ainda tinha esperanças de ser o centroavante do West Ham, isso deve ter acabado neste sábado. Tudo isso porque Andy Carroll, que concorre com o ex-jogador do São Paulo ao posto de "camisa 9", marcou um gol extraordinário na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Crystal Palace.

Depois do cruzamento de Michail Antonio, ele mostrou muito tempo de bola, ao acertar um voleio com muita força, não dando a menor chance para o goleiro Wayne Hennessey fazer a defesa. Calleri, que estava no banco, ficou sem reação, mas no momento deve ter pensado bastante em uma possível volta ao clube do Morumbi, que sonha com sua contratação.

O gol, obviamente, levou as redes sociais à loucura. Confira algumas reações:

Puskas 2017 pro Andy Carroll, entreguem as taças. pic.twitter.com/F4do82KC3S — Rodrigol (@rodrigol_fc) 14 de janeiro de 2017

que golaço foi esse do andy carroll — gringo (@r_errejota) 14 de janeiro de 2017