Rivaldo dá aula de cobrança de faltas aos jogadores do Barcelona B

Depois de se passar por um torcedor do Barcelona e tirar fotos com o trio MSN, Rivaldo agora ensinou aos jogadores do Barcelona B como bater faltas com perfeição. Acompanhado pelos ex-companheiros Gerard López, atual técnico da equipe, e Carles Busquets, treinador de goleiros, o pernambucano esteve no centro de treinamento e deu dicas aos jovens.

"Faz tempo que não cobro faltas, mas irei tentar ajudar vocês", disse Rivaldo. "'Tentar' ele falou", replicou López, entre risadas, destacando a modéstia do brasileiro. Entre as dicas dadas pelo ex-camisa 10 blaugrana estavam como posicionar o pé de apoio e o corpo na hora da cobrança e também em qual homem da barreira mirar para a bola fazer a curva. O vídeo publicado pelo canal oficial do Barcelona no YouTube deixa bem claro que o brasileiro não perdeu o jeito com a bola parada.