Rivaldo, Dida e outras lendas estarão em jogo para reconstrução de parque

Os brasileiros Rivaldo e Dida serão algumas das estrelas do futebol mundial a participar de jogo beneficente em Tbilisi, na Geórgia, para arrecadar fundos para a restauração do Parque Nacional de Borjomi-Kharagauli, devastado por incêndios no mês passado.

A maioria dos participantes da partida são antigos jogadores do Milan, como os italianos Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Dino Baggio, Demetrio Albertini, o croata Zvonimir Boban, o ucraniano Andriy Shevchenko, entre outros. Também estão confirmadas as presenças do argentino Javier Zanetti, do espanhol Carles Puyol e do italiano Francesco Totti.

O duelo, organizado pela federação de futebol da Geórgia, acontecerá no dia 29 de setembro na Arena Dinamo, em Tblisi, estádio que recebeu há dois anos a Supercopa da Europa, com o jogo entre Barcelona e Sevilla.

As estrelas internacionais vão encarar um time formado por veteranos do futebol da antiga república soviética. Os ingressos custarão entre 5 e 25 laris (R$ 6,28 e R$ 31,42).

No mês passado, diversos incêndio devastaram mais de 500 hectares do parque Borjomi-Kharagauli, localizado a 160 quilômetros de Tbilisi, capital da Geórgia. A área de preservação florestal equivale a mais de 1% do território do país.